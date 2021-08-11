Son dakika... Türkiye ekonomisinde sevindiren bir gelişme daha! İşsizlikte büyük düşüş… Hedefler yıl sonu gelmeden tuttu

Türkiye ekonomisi pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından güçlenmesini artırarak devam ediyor. Koronavirüs pandemisi döneminde işçi ve işverene büyük desteklerde bulunan hükümet işsizlik rakamlarında da Orta Vadeli Program’daki hedeflerini tutturdu. OVP’de 2021 yılı için hedef yüzde 12.9’un altı olarak belirlenmişti.



Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği gibi birçok faydalı adımlar atan hükümet kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte işsizliği 2.5 puan düşürerek yüzde 10.6 seviyesine çekti. Dev yatırımların iş gücü talepleri, turizm sezonunun açılması ile hizmet sektöründeki personel açığı Haziran ayında doldu. Haziran ayında 700 bine yakın kişi iş buldu.



SANAYİDE ÇARKLAR HIZLA DÖNÜYOR



Sanayide artan verimlilik ve iş hacmi ile birlikte işverenler personel ilanlarını artırırken ülkenin büyümesi için de çarklar hızla dönmeye devam ediyor. Pandemi döneminde diğer tüm ülkelere nazaran iyi konumda bulunan Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte çift haneli büyüme rakamları bekleniyor.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ORAN YÜZDE 45’E ULAŞTI



İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0.9 puanlık artış ile yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK DÜŞÜŞTE



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 22.7, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 32.6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 42.3 seviyesinde gerçekleşti.



HİZMET SEKTÖRÜNDEN BÜYÜK TALEP



Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.



PROF. DR. SEFER ŞENER – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ



Açıkçası Mayıs ayında hem küresel çapta hem de Türkiye ekonomisinde kapanma döneminin yaşandığı bir pandemi dolayısıyla süreç yaşadık. 10 günlük tam kapanma Türkiye'de yaşanmıştı.



Haziran ayında ekonomilerin açıldığını, sürecin hızlı şekilde ekonominin lehine geliştiğini görüyoruz. Makro ekonomik verilerin tamamında görüyoruz. İşsizlik rakamlarında da geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Hem reel sektörü hem de piyasanın beklentisi de buydu. Haziran ayı işsizlik rakamlarının düşük geleceğini biliyordu.



Mayısta 13.2'ydi işsizlik biliyorsunuz haziranda düşüş bekleniyordu. Piyasanın beklentisi yüzde 11 civarıydı. Bugün 2.5 civarında bir düşük gördük.



İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ



Bu haziran rakamları. Temmuz ve Ağustos’ta da devam etmesini bekliyoruz. 10.6 seviyesine geldi. Temmuz ve ağustos aylarında bu kadar büyük düşüşler beklemeyiz. Sevindirici olan şu makro veriler iyi geliyor. Ekonomide açılma başladı.

Ekonomideki açılmayla işsizliğin düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık olarak 690 bin kişilik yeni istihdam söz konusu. İhracat ve turizme, sezonun açılmasına bağlamak lazım. 296 bin kişi sanayi sektöründe istihdam edilmiş. İhracattaki 200 milyar dolarlık hedefin aşılmış olması bunun göstergesi.



HİZMET SEKTÖRÜNDE CİDDİ İSTİHDAM ARTIŞI VAR



Hizmet sektöründe ciddi bir artış var. Yaklaşık 136 bin kişilik hizmet sektöründe istihdam görüyoruz.

163 bin kişilik tarım sektöründe yeni istihdam söz konusu. Ekonomi haziran ayından itibaren açıldı. İstihdam artışı devam edecek. İşsizlik aşağı yönde gelmeye devam edecek. Biz daha çok hizmet sektöründe istihdam ediyoruz çalışanları. Yaklaşık yüzde 54'ü hizmet sektöründe. Hizmet sektöründe sanayi sektöründeki artış bizim Temmuz ve Ağustos’a daha iyi bakmamızı sağlıyor.







GENÇLER İSTİHDAMA KATILIYOR



Genç işsizlikte 0,6 puan gerileme var ama pandeminin etkileri dünyada gidince orada da düzenlemeleri göreceğiz. Turizm sektörü haziran temmuz ağustos hatta güneyde eylül ayını da kapsıyor. Bundan sonraki süreçte eylül ayına kadar artışın yaşandığını göreceğiz. 10.6 seviyelerinin altını görebiliriz.



NORMALLEŞMELERİN İSTİHDAMA KATKILARINI GÖRÜYORUZ



Pandeminin en önemli meselesi işsizlik, istihdam meselesi. Tüm devletler aynı şeyi yaptı. Pandemi başlar başlamaz işten çıkarma yasakları, pandemi destekleri sağlandı. Şimdi yeniden açılmalar, normalleşmeler başladı. Veriler olumlu gelmeye başlayınca istihdamda etkilerini görüyoruz. Yapısal olarak rakamlar daha iyiye gidiyor.

ENVER ERKAN – TERA YATIRIM BAŞ EKONOMİSTİ



Manşet bazda düzeltilmiş işsizlik oranındaki gelişme oldukça iyi görünüyor, hem geçen yılın hem de bir önceki ayın verileriyle karşılaştırıldığında 2.5 puanın üzerinde gelişmeler var. Sektörel olarak bakıldığında da, inşaat haricinde hemen hemen bütün sektörlerde güçlü artış gözlenmektedir. Haziran’daki istihdam artışı hem 2Ç21 döneminin güçlü büyüme görüntüsünü, hem de Mayıs ayındaki kapanmaların ardından gelen geri dönüş etkisini yansıtmaktadır. Bununla beraber, Haziran ayında istihdam artışı ile işgücüne katılım oranında düşüş aynı anda gerçekleşmiş görünüyor. İstihdam artışı; Haziran’da kapanma akabinde faaliyet artışı ile açıklanabilir bir durum. Ancak büyüklük açısından oluşan bu etki, Haziran’da sona eren fesih yasağının kalkmasından sonra Temmuz’da istihdam artışı etkisini sınırlayabilir.







İŞSİZLİK GÖSTERGELERİNDE İYİLEŞME VAR



İşsizliğin geniş tanımlı göstergelerinde de, belli oranda iyileşme var. Özellikle pandemi döneminde önemi daha artan ve fiilen iş başında olmayanları da kapsayan geniş tanımlı işsizlik ekonomide toparlanmanın bir yansıması şeklinde okunabilir. Ancak fesih yasağının kalkması ve işsizlik teşviklerinin kullanılmaması kaynaklı işgücünde oluşacak hareketlenmeleri de hesaba katmak gerekir. Mayıs ve Haziran arasındaki dalgalanmayı da kapanma ve açılma etkisine bağlamak yanlış olmaz, Haziran toparlanması ve geri dönüşü beklenen doğrultuda olmakla beraber, beklentiden daha hızlı gerçekleşti. Ancak katılım oranının zayıf eğilimi, potansiyel iş arzının da sınırlı olabileceğini göstermektedir. Bu durum, işsizlik oranındaki gelişmeler bağlamında çekince unsuru olabilir.

SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %13,1’den %10,6’ya sert bir gerileme kaydetti. Bunda istihdamın 602 bin kişi artmasının yanı sıra işgücündeki 222 bin kişilik düşüş etkili. Başka bir deyişle işsizlik verilerine göre, son 1 ayda işsizlik oranında azalma 2.5 puan oldu. İşsizlik oranını oluşturan diğer göstergelerde de iyileşme söz konusu. Ancak bunu bir veriye bakarak devamlılığını beklemek doğru olmayacaktır. Haziran ayında açılma sürecinin veriler üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Temmuz ayında da bir tur daha açılma ile devam etmiştik. Bu durum işsizlik oranı üzerindeki etkisini sürdürebilir. İşsizlikte uzun vadeli tek haneli rakamlardan bahsetmenin mümkün olabileceği düşüncesindeyim.

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