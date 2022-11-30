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Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Ekonomi#Büyüme
Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yüzde 3,9 oranında büyüdü.

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GSYH 2022 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %21,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %7,6, hizmet faaliyetleri %6,9, diğer hizmet faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %1,1 ve sanayi %0,3 arttı. İnşaat sektörü ise %14,1 azaldı.

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Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,6 arttı.

Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

GSYH 2022 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 258 MİLYAR 168 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %19,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,3 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %12,6, İTHALATI İSE %12,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,6, ithalatı ise %12,2 arttı.

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Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %96,2 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %96,2, net işletme artığı/karma gelir ise %123,0 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %26,3 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %29,5 iken bu oran 2022 yılında %26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,1 iken %54,8 oldu.

Son dakika... 3. çeyrek verileri açıklandı... Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü

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#Türkiye#Ekonomi#Büyüme

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