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Son dakika... Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı! İşte zam oranı

#Türk Metal Sendikası#MESS#Toplu Sözleşme
Son dakika... Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı İşte zam oranı

Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi gerçekleştirildi. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı ve ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

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Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

140 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

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30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.

SOSYAL HAKLAR DA BELİRLENDİ

Sözleşme ile birlikte 2021 Eylül ile 2023 Eylül ayları arasındaki mali ve sosyal haklar da belirlenmiş oldu.

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