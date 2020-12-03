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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

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Son dakika... Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
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