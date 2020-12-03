Son dakika... Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" ifadelerini kullandı.