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Son dakika: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Salı günü bir rakam veririz diye umut ediyorum

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#Ergün Atalay#İşçi#Türk-İş
Son dakika: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Salı günü bir rakam veririz diye umut ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 18:56

Türk-İş Genel Başkan Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile 4,5 saatlik toplantı yaptı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Atalay "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum" dedi.

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Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

'BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

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Son dakika: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Salı günü bir rakam veririz diye umut ediyorum



'ARZUMUZ BUGÜN RAKAMLARI SÖYLEMEKTİ'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Atalay, görüşmelere 20 Ocak’ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse 'Biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz' diye bir ayet yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" dedi. 

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#Ergün Atalay#İşçi#Türk-İş

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