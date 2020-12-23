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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Turizm tesislerinin borçları ertelendi

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Son dakika... Turizm tesislerinin borçları ertelendi
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Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ve deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi.

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden temmuz ila aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kovid-19 salgını sürecinde Hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve vatandaşların mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce nisan, mayıs ve haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında borç ertelenmiş olacak.

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