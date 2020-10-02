MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Turizm camiasını yasa boğan ölüm! Rixos'un genel müdürü vefat etti
GeriEkonomi Son dakika... Turizm camiasını yasa boğan ölüm! Rixos'un genel müdürü vefat etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Turizm camiasını yasa boğan ölüm! Rixos'un genel müdürü vefat etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Turizm camiasını yasa boğan ölüm! Rixos'un genel müdürü vefat etti
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın ünlü otellerinden Rixos Premium Tekirova’nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber turizm camiasını yasa boğdu.

Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde bulunan Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca (45), 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisine Antalya’daki özel bir hastanede başlanan Karaca, birkaç gün önce sevk edildiği başka bir özel hastanede tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Karaca’nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.

Son dakika... Turizm camiasını yasa boğan ölüm Rixosun genel müdürü vefat etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle