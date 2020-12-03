Son dakika... Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı

Tüpraş'ın İzmir Rafinerisi’nde üretime bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2 ay ara verilecek.



Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada "İzmir Rafinerisinde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli olarak durdurulacaktır." denildi.



Açıklamaya göre, faaliyete 1 Ocak 2021 tarihinde ara verilecek. Faaliyete 28 Şubat 2021 tarihinde başlanması öngörülüyor. Duruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250 bin ton azalma öngörüldü.

Açıklamada, "Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden, satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması beklenmemektedir." denildi.