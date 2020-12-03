MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı
GeriEkonomi Son dakika... Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.12.2020 - 08:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı
Abone Olgoogle-news

Tüpraş'ın İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan rafinerisi 2 ay süreyle bakıma alınacağından faaliyetlerine ara verdi.

Tüpraş'ın İzmir Rafinerisi’nde üretime bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2 ay ara verilecek.

Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada "İzmir Rafinerisinde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları  nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli  olarak durdurulacaktır." denildi.

Açıklamaya göre, faaliyete 1 Ocak 2021 tarihinde ara verilecek. Faaliyete 28 Şubat 2021 tarihinde başlanması öngörülüyor. Duruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250 bin ton azalma  öngörüldü.

Açıklamada, "Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut  stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden,  satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması  beklenmemektedir." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle