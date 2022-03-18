Son dakika... Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Polislerin maaşlarına promosyon ödemesi yansıtılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.
İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak.
Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.
Konuyla ilgili tweet şöyle:
Teşkilatımız personeline hayırlı olsun pic.twitter.com/QcTyWBbmoK— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 17, 2022