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Son dakika... Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

#Polis#Promosyon#Maaş
Son dakika... Tüm polisleri ilgilendiriyor Maaşlara ilave ödeme yatacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı.

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Polislerin maaşlarına promosyon ödemesi yansıtılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.

İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak.

Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

Konuyla ilgili tweet şöyle:

 

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#Polis#Promosyon#Maaş

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