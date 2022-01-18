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Son dakika... Tüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları

#Otomobil#Ucuz#Satış
Son dakika... Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatları
Burak TAŞÇI

Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahında değişiklik yapılmasıyla birlikte bazı modellerde fiyatlar düştü. Markalar da fiyatlarını yeni ÖTV matrahına göre ayarlamaya başladı.

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Otomobil satışlarında aslan payını alan Özel Tüketim Vergisi’nde yeni güncellemeler yapıldı. Markalar ise ÖTV değişiklik sınırı içinde bulunan modelleri için fiyat güncellemesi yaptı.

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VERGİSİZ FİYAT ÖNEMLİ

Yapılan düzenleme ile birlikte ÖTV oranları vergisiz fiyatı 120 bin TL'nin altı için yüzde 45, 120-150 bin arası yüzde 50, 150-175 bin arası yüzde 60, 175-200 bin arası yüzde 70, 200 bin üstü yüzde 80 oldu.

Başka bir deyişle satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV oranı yüzde 45, 212 bin 401 ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV oranı yüzde 50, fiyatı 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV oranı yüzde 70, 424 bin 801 liranın üstünde ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

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VERGİ DİLİMİ DE 5’E YÜKSELDİ

1600cc motor hacmine sahip olan otomobillerde ÖTV 3 dilimden oluşurken yeni düzenleme ile 5 dilime çıktı.

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EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI’DE

En ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. i10 240 bin 857 liradan satışa sunulurken onu 245 bin 500 lira ile Fiat Egea takip etti. Üçüncülüğe ise 261 bin 900 liralık fiyatıyla Kia Picanto oturdu.

Son dakika... Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatları

 

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