Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün...Tüm gözler orada olacak! Altın fiyatlarında ne bekleniyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Japonyada koronavirüs OHALi ay sonu kaldırılacakJaponya'da koronavirüs OHAL'i ay sonu kaldırılacak#Koronavirüs
Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün...Tüm gözler orada olacak Altın fiyatlarında ne bekleniyorSon dakika... Altın fiyatları için kritik gün...Tüm gözler orada olacak! Altın fiyatlarında ne bekleniyor?#Altın
Son Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgasıSon Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgası!#Ozan Tufan
Galatasarayda Kayseri deplasmanına 7 isim götürülmedi Bu maça iddaa oynayanların %51i...Galatasaray'da Kayseri deplasmanına 7 isim götürülmedi! Bu maça iddaa oynayanların %51'i...#Misli.Com
Kaynak Holding yöneticilerinin kurduğu şirkete operasyon 8 gözaltıKaynak Holding yöneticilerinin kurduğu şirkete operasyon! 8 gözaltı#FETÖ
BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandıBM Genel Kurulu'nda Kovid-19 şoku! Sağlık Bakanı virüse yakalandı#Koronavirüs
Camdaki Kızda Hayri karakterine Cihangir Ceyhan hayat verecekCamdaki Kız'da Hayri karakterine Cihangir Ceyhan hayat verecek#Camdaki Kız
Dev operasyon 37 milyonluk vurgun yapan çeteye baskın: 22 gözaltıDev operasyon! 37 milyonluk vurgun yapan çeteye baskın: 22 gözaltı#Adana
Tuğçe Tayfur ve eski eşi Taner Şafak arasındaki nafaka davasında yeni gelişmeTuğçe Tayfur ve eski eşi Taner Şafak arasındaki nafaka davasında yeni gelişme#Tuğçe Tayfur
TEKNOFESTte ikinci günTEKNOFEST'te ikinci gün#Teknofest
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün...Tüm gözler orada olacak! Altın fiyatlarında ne bekleniyor?

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları için kritik gün...Tüm gözler orada olacak Altın fiyatlarında ne bekleniyor

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı ile kendisine yeni bir yön tayin edecek. Fed'in faiz kararından daha çok tahvil alımlarını azaltımı konusundaki açıklamalarına odaklanıldı. Kritik faiz kararı saat 21:00'de açıklanmış olacak.

Haberin Devamı

Hurriyet.com.tr - ABD Merkez Bankası Fed'in bugün tarihi açıklamalarda bulunması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım sinyali ve tahvil alımı azaltımının ne zaman başlayacağına ilişkin takvimi duyurması beklenirken dar banda sıkışan altın fiyatları da bu gelişme ile yön bulacak. Fed kritik kararını TSİ 21:00'de açıklayacak.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamayacağını açıklaması ya da somut bir sinyal vermemesi halinde altın fiyatlarında ciddi toparlanma olabileceği beklentisi de ortaya çıktı.

Ons altın saat 08:20 itibarıyla 1777 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşü 1772 dolar en yüksek 1779 dolar seviyesi görüldü. 

Fed'in varlık alımlarını azaltacağı yönde sinyal vermesi halinde uzmanlar 1744 dolar desteğine doğru geri çekilme görülebileceğini belirtti. Fed bugün 2024 projeksiyonlarına da ilk kez yer verecek.

GRAM ALTIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Haberin Devamı

Gram altın fiyatları dolardaki yükselişin ve ons altındaki hafif toparlanmanın etkisiyle 490 liranın üzerine tutunmuş durumda. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 493 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 491.3 lira, en yüksek 493.4 lira seviyesini gördü.

İlgili Haberler:

Temelli'nin sözleri siyaseti karıştırdı!BM'de koronavirüs şoku! Bakanın testi pozitifAltın fiyatları için kritik saatler! Tüm gözler orada...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat