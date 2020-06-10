Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Salı günü başlayan ve bu akşam sona eren toplantısında karar açıklandı. Fed faizleri serbest bıraktı. Faizler böylelikle yüzde 0 - yüzde 25 aralığında bırakıldı.

Faizlerin noktasal grafiğe göre 2022'ye kadar sabit kalması öngörülürken, işsizlik beklentileri yüzde 3,5'tan yüzde 9,3'e çekildi. Bu beklenti 2021 için yüzde 3,6'dan yüzde 6,5'e yükselirken, 2022 için ise yüzde 3,7'den yüzde 5,5'e çıktı. Ancak merkez bankası gelecek yıl güçlü bir geri dönüş bekliyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Fed ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekti. Finansal koşulların iyileştiğine vurgu yapılırken, 2021 büyüme tahmini yüzde 1,9'dan yüzde 5'e yükselirken, 2022 büyüme tahmini ise yüzde 1,8'den yüzde 3,5'e çıkmış oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ

Fed'in gösterge gecelik faizi değiştirmeyerek sıfır ila yüzde 0.25'teki hedef aralığında tutma kararı almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell kararın açıklanmasından yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

FED’E VİRÜS ETKİSİ

Fed bir önceki toplantısından kararını 29 Nisan’da açıklamıştı. Fed Nisan toplantısının ardından faizlerde değişikliğe gitmediğini belirtmiş, bankanın açıklamasında virüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğunu vurgulanmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Corona virüsü salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde de faiz indirmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Burada salgının, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine vurgu yapılmıştı. Fed, Corona virüsünün ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart’ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.

Goldman Sachs ise 2 Mart tarihinde Fed’in indirim için toplantı beklemeyeceğini ifade ederek beklentileri bu yöne çevirmişti. Senenin ilk toplantısına da Fed faizleri sabit tutarak başlamıştı. Fed Başkanı Powell 2020'nin ilk toplantısında corona virüs uyarısını da yapmıştı.

Fed 2019'da 5 kez faizleri sabit tutmuş, 3 kez ise indirmişti.

FED'İN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TOPLANTI TARİHLERİ

Fed’in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri Temmuz ayı için 28'inde başlayacak ve 29'unda faiz açıklaması yapılacak. Diğer 3 toplantıdan biri 15-16 Eylül tarihlerinde, sonraki 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed 2020 yılının son toplantısına ise 15 Aralık tarihinde başlayacak ve 16 Aralık tarihinde faiz açıklamasını yapacak.

FED 2020 TOPLANTI TARİHLERİ

Fed'in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri şu şekilde olacak: