Noyan DOĞAN
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Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu kurallara uymayan tazminatsız işten çıkarılır
Soru: Emekli olarak 4 yıl çalıştım. Haziran 2020’de ücretsiz izne çıkarıldım. Ücretsiz izinde geçen süre kıdem tazminatı süreme eklenir mi? Uğur K.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan bu hafta kendisine gelen soruların yanıtlarını köşesinden yayınladı. İşte iş dünyasında bilmeniz gereken emeklilik, kıdem tazminatı ve kısa çalışma ödeneği detayları...
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