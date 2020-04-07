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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Son dakika... Tüm araçlar için egzoz emisyonu ertelendi

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Son dakika... Tüm araçlar için egzoz emisyonu ertelendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Tüm araçlar için egzoz emisyonu ertelendi

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