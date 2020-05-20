Son dakika... Tüketici güveni yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs 2020





Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,2 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 72,5 iken, Mayıs ayında %9,3 oranında artarak 79,2 oldu.



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,8 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 74,8 iken, Mayıs ayında %9,5 oranında artarak 81,8 oldu.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,3 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Nisan ayında 53,8 iken Mayıs ayında %2,9 oranında artarak 55,3 oldu.



Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,7 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 18,4 iken, Mayıs ayında %18,0 oranında artarak 21,7 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2020





Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Mayıs 2020











