TÜİK Başkanı değişti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkanlığa vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi.
TÜİK’in internet sitesnden, ’Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda görev değişikliği’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır" denildi.
AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?
1978 yılında Yozgat’ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı’nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı.
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