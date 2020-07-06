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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Son dakika... TÜBİTAK'a 11 personel alınacak

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Son dakika... TÜBİTAK'a 11 personel alınacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) çeşitli birimlerinde 11 personel istihdam edilecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri
Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 

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