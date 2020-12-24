Son dakika... TOKİ'den İstanbul'da 3 yeni proje! 1.588 konut için detaylar belli oldu
TOKİ 3 yeni konut projesi için ihaleye çıkıyor. İhaleye çıkılan projelerin yer aldığı ilçeler Başakşehir, Ataşehir ve kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek olan Zeytinburnu şeklinde belirlendi. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 794 KONUT
TOKİ'nin İstanbul Başakşehir'de yapacağı proje 2. etap kapsamında 794 konutu kapsıyor. Proje kapsamında 16 dükkan da yer alacak. İhale 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sözleşme sonrasında 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Konutların teslimi ise yer tesliminden 650 gün sonra gerçekleştirilecek.
GÖB ALANINDA 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ataşehir'de yer alan proje Şerifali Çiftliği GÖB alanında konumlandırılıyor. 513 konuttan meydana gelen projede 28 dükkan yer alacak. 18 Ocak'ta ihalesi gerçekleştirilecek projede sözleşme sonrası 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve sonrasında ise 550 günde teslim gerçekleştirilecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
TOKİ'nin Zeytinburnu'nda gerçekleştireceği proje ise Telsiz Mahallesi'nde yer alıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bölgede 281 konut ve 97 dükkan hayata geçirilecek. Projenin ihalesi 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
İhaleleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) toplantı salonunda gerçekleştirilecek projeler henüz satışa açılmadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle