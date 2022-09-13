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Son dakika... TOKİ sosyal konut projesine başvuru şartlarını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Arsa#Başvuru
Son dakika... TOKİ sosyal konut projesine başvuru şartlarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine ilişkin TOKİ şartları açıkladı. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm konut tipleri için 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira başvuru bedeli yatırılması gerekecek. Genç kategorisine başvurmak isteyenler de 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek. Emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjan ayrıldı.

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Türkiye'nin merakla beklediği sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut, arsa ve iş yeri projelerine ilişkin detaylar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül 2022'de başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Konutlar için başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılacak.

Kampanya kapsamında konut, konut arsası, sanayi sitelerine yönelik binalar bulunacak. 

Gençler ve emeklilere yüzde 20, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5 ve diğer vatandaşlara da yüzde 50 kontenjan ayrılacak.

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İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Konut başvuruları için;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

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SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

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KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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#Konut#Arsa#Başvuru

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