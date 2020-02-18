TOKİ.gov.tr'den son dakika açıklaması: TOKİ 2020 kura çekilişi 81 il için tablo halinde açıklandı

Toplam 1 milyon 211 bin 518 kişinin müracaatta bulunduğu TOKİ 2020 kura çekilişi için tarihler belli oldu. İstanbul ve Ankara gibi illerde rekor başvurunun geldiği TOKİ kura çekilişi, her il ve her proje için farklı tarihlerde çekilecek. TOKİ kura sonuçları isim listesi ise kura çekilişi sonrasında sisteme yüklenecek ve buradan sorgulanabilecek. İşte, 2020 TOKİ kura çekilişi için sonuçları için kurumun resmi kanalları üzerinden açıklanan tarih bilgileri

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri için kura çekiliş tarihleri belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre 221 proje için kura çekiliş tarihi netlik kazandı. İstanbul Tuzla için 16 Mart tarihinde yapılacak olan TOKİ kura çekilişi, diğer projeler için ise farklı tarihlerde gerçekleşecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura çekimi, 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar Projesi için yapılacak.



AA muhabirinin TOKİ'den edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi.

Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.



Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona erdi.



1 MİLYON 211 BİN 518 BAŞVURU YAPILDI



Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.



Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.



Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.



100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.



BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ 6 MART'TA



Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.



Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.



Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:



Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.



YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE İMKANI



Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2 1 brüt 75 ve 85, 3 1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.



Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşte, 262 proje için TOKİ kura sonuçları tarihi;



İLİ

PROJE ADI

KURA TARİHİ İZMİR İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24 Şubat 2020 Pazartesi İZMİR İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 25 Şubat 2020 Salı İZMİR İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba İZMİR İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 27 Şubat 2020 Perşembe MUĞLA MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 28 Şubat 2020 Cuma KAYSERİ KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 2 Mart 2020 Pazartesi KAYSERİ KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 3 Mart 2020 Salı AKSARAY AKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 4 Mart 2020 Çarşamba KONYA KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B) 5 Mart 2020 Perşembe ANKARA ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 6 Mart 2020 Cuma BURSA BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 9 Mart 2020 Pazartesi BURSA BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 9 Mart 2020 Pazartesi SAKARYA SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 10 Mart 2020 Salı KOCAELİ KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 11 Mart 2020 Çarşamba KOCAELİ KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 12 Mart 2020 Perşembe KOCAELİ KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 13 Mart 2020 Cuma İSTANBUL İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi İSTANBUL İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba İSTANBUL İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma KARAMAN KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 23 Mart 2020 Pazartesi KONYA KONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ 23 Mart 2020 Pazartesi ISPARTA ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 24 Mart 2020 Salı ANTALYA ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 25 Mart 2020 Çarşamba ANTALYA ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 25 Mart 2020 Çarşamba

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