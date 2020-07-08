En düşüğü 10 bin TL... Bu illerde yatırım yapacaklar dikkat! Son gün 9 Temmuz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şırnak ve Tekirdağ'da yer alan arsaları satışa sunuyor.

Toplam 170 adet arsanın büyüklüğü 2.786.120 metrekare olarak belirlendi. Arsalar konut alanı, özel eğitim alanı, kültürel tesis alanı, ticaret alanı, rekreasyon alanı, dini tesis alanı, pazar alanı, çorak arsa, tarım alanı, eğitim alanı ve sosyal-kültürel tesis alanı niteliklerine sahip durumda.

EN DÜŞÜĞÜ 10 BİN TL DEĞERİNDE

Satışa konu arsaların en düşük fiyata sahip olanı Ankara'da. Bu arsanın toplam alanı 867 metrekare. Bala'da yer alan arsa konut alanı niteliğine sahip ve toplam fiyatı 10 bin 404 TL.

İstanbul'da yer alan arsalar arasında en düşük fiyata sahip olan ise Büyükçekmece'de bir plansız alan. 3.572 metrekare alana sahip arsanın toplam satış bedeli ise 571 bin 512 TL. EN PAHALI 3 ARSA ANKARA, İZMİR, İSTANBUL'DA

En pahalı arsalara bakıldığında 3 büyükşehirde yer aldığı görülüyor. İstanbul'da yine Büyükçekmece'de yer alan konut alanına sahip 162 bin 740 metrekarelik arsa 73 milyon 232 bin 883 TL'den alıcılarını beklerken, İzmir Narlıdere'deki arsanın toplam bedeli 81 milyon 139 bin 530 TL olarak belirlendi.

Listedeki en pahalı arsa ise Ankara Çankaya'da. Arsanın toplam alanı 39 bin 315 meterkare. Ticaret ve konut alanına sahip arsanın toplam bedeli 176 milyon 917 bin 500 TL olarak belirlendi. İHALE 9 TEMMUZ'DA

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 79 milyon 258 bin 438 TL olan arsaların satış ve kiralaması açık arttırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Söz konusu müzayede 9 Temmuz tarihinde saat 13:30’da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Ayrıca isteyenler internet üzerinden de canlı yayında teklif verebilecek.