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Son dakika... TOGG'dan yeni model açıklaması: C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

#TOGG#Son Dakika#C Segmenti
Son dakika... TOGGdan yeni model açıklaması: C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG'da önemli bir gelişme daha yaşandı. TOGG'da C segment sedanla ilgili çalışmalara başlandığı duyuruldu.

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TOGG (Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu) için Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Karakaş açıklamasında, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." ifadelerini kullandı. 

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İşte TOGGun test görüntüleri...İşte TOGG'un test görüntüleri...Haberi görüntüle

 

2 YIL ÖNCE TANITIMI YAPILMIŞTI

C Segment TOGG, lansman etkinliğinde gösterilmiş daha sonra ise çoğunlukla SUV modeller basında yer almıştı. 

27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtımda, araçların tasarımı otomobilseverlerden tam not almıştı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı.

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Son dakika... TOGGdan yeni model açıklaması: C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı

İSTANBUL PARK'TA TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de otomobilin İstanbul Park'taki test sürüşü görüntüleri heyecan yaratmıştı.

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