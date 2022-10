Son dakika... Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan tarihi günde önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Togg CEO'su Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz.

Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021’de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika’ya uçtuk. Temmuz’da deneme üretimine başladık.

Haberin Devamı

"EKOSİSTEMİN ÇEKİRDEĞİNİ OLUŞTURDUK"

Eko sistem dediğimiz zaman akıllı cihazı tasarlarken tüketici elektroniği mantığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın en iyileriyle çalışarak zamana karşı çalışıyoruz. Ekosistemi aynı zamanda geliştirirken artık inovasyonlar kurumsal şirketlerden değil, start-up'lardan çıkıyor. Fintek, oyunlaştırma, blokzincir, siber güvenlik olsun. Bunlar otomobil dünyasında olan teknolojiler değil. Start-up ve kurumsal şirketlerle ekosistemin çekirdeğini oluşturduk.

"İLK ETAPTA 100 BİN, İKİNCİ ETAPTA 175 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

THY ile anlaşma yaptık araç kullanırken statü mili toplanabilecek. Burası dümdüz alandı, inşaata başladık. Önce zemin güçlendirildi, tesisimizi ilk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretecek şekilde hazırladık.

Markayı oluşturmak geldi. Ne yapmak istediğimizi çok net anlatan. Anadolu’da doğmuş insanlar olarak büyük zenginliğimiz var. Doğu ve Batı’ya döndüğümüzde insanlar olarak birleştirebiliyoruz. Togg’u artık küçük yazıyoruz. Daha yakın, daha arkadaşça olduğunun ifadesi olarak. Teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda kendimizi konumlandırıyoruz. Otomobil fuarlarına gitmedik. CES’e gittik, start-up'ların buluştuğu konferanslara gittik.

Haberin Devamı

Togg’un sadece bir şirketle sınırlı kalması mümkün müydü? Değildi. Avrupa’ya gideceğiz. Standartlarımızı Avrupa’ya göre yapıyoruz. Togg Europe’u kurduk, Stutgart’ta kurduk. En önemli teknoloji batarya ve hücresi. Gemlik Kampüsü’müzün bitişiğinde Avrupa’nın en modern temiz enerji üssünü kurduk. Şarj altyapısı elektrikli araçlar için çok önemli. Trugo adında şirket kurduk. Trugo ile beraber ülkemizde 1000 tane yüksek hızlı şarj cihazı sipariş ederek ülkemizde uçtan uca seyahat yapmak için çalışmalara başladık.

"KULLANICIYA TEMASIMIZI EN YAKIN NOKTADAN YÖNETMEK İSTİYORUZ"

Her 25 kilometre ve her 50 kilometrede olmak üzere şarj istasyonlarımızı belirledik. Yarından itibaren ne yapacağız. Kullanıcı odaklı şirket olarak kullanıcıya temasımızı en yakın noktadan yönetmek istiyoruz. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle bunu en verimli yönetmenin en kolay yollarından birisidir. Herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Klasik dünyanın sağladığı bayinin bilgileri eskimiş olabiliyor. Satış sonrası da benzer. İçten yanmalı araçlarla kıyaslanamayacak kadar servis ihtiyacı az. Kısacası fiziksel temasını dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirerek kullanıcılarımıza yakın olmak istiyoruz.

Haberin Devamı

Harita bazlı seçenekler, gezmekle ilintili gez altında, eğlenme eğlenmenin altında, kazanmanın altında kazanmak. 4 portföy olarak tanımladık. Renklerimizi dün akşam sizlere sunduk. Türkiyemizin renkleri. SUV’u gördünüz. SUV’dan sonra ne var. Sedan, hatchback ve hafif ticari araç olarak kullanılacak seçenekler var.

Hachtback yapmaktan vazgeçtik. Cross model hazırlayacağız. 2026’da Cross Coupe geliyor. Bizim hedefimiz merkezi bilgisayarla akıllı cihazın üzerindeki bağlı olduğu merkezi bilgisayar oluşturmak var. Herkesin elinde olmayan bir şey var o da hücre. Çip krizi hücre krizine dönüşecek. Sadece otomobil için değil, yenilenebilir enerji için. 120 ülkeden sorumlu olacak şekilde çözümlerle de bu konuda ilerleyeceğiz. Blokzinciri artık dijital dünyada ödeme sistemleriyle ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların bir noktadan diğerine transferi, data, kripto varlık olabilir.