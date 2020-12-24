Son dakika... Tofaş üretime ara veriyor

Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma yapacak. Bu kapsamda 31 Aralık ile 12 Aralık arasında fabrikada üretim olmayacak.



Tofaş Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları için 31 Aralık ile 12 Ocak arasında üretime ara verecek.



Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.



YERLİ ÜRETİM OTOMOBİLLER

Fabrikanın açıldığı 1971 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş yerli üretim otomobilleri bünyesinde barındırıyor. Bursa'daki fabrikada Fiat Egea, Doblo, Fiorino gibi modeller üretiliyor.

TEMELLERİ 1968'DE ATILMIŞTI

Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan, Koç Holding ve FCA-Fiat Chrysler Automobiles’ın eşit hissedar olduğu Türk otomotiv şirketi olan Tofaş, günümüzde Fiat'ın Avrupa’daki iki Ar-Ge merkezinden biri konumunda bulunuyor. Bursa’nın ikinci, Türkiye’nin ise 6. büyük sanayi kuruluşu Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 9.481 çalışana sahip bulunuyor. Bugün 350 bin m2’si kapalı toplam 1 milyon m2 alan üzerinde faaliyet gösteren Tofaş, rekabet gücünü sürekli artırıyor.

Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, Bursa Fabrikası’nda, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapıyor.