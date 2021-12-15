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Son dakika...TMO Genel Müdürü açıkladı: Un fiyatlarında spekülasyon var

#Ekmek#Un#TMO
Son dakika...TMO Genel Müdürü açıkladı: Un fiyatlarında spekülasyon var

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fırınların ekmek yapmak için aldıkları unun çuvalının 185-200 lira arasında değiştiğini farklı tutarları gösterenler için ise spekülasyon yaptıklarını söyledi.

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Fırınların ekmeğe zam talebine yönelik olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal önemli açıklamalarda bulundu. Güldal, fırınların kullandığı unun çuvalının 185-200 lira olduğunu, un sanayicilerinden bu fiyata unlarını alıp ekmeklerini yapabileceklerini söyledi.

Hasat dönemi yaklaştıkça un fiyatlarında düşüş olabileceğini belirten Güldal önümüzdeki aylarda regülasyonların devam edebileceğini belirtti.

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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamaları şöyle:

400 LİRA SPEKÜLATİF FİYATLARDIR

300-400 liraya un fiyatları spekülatif fiyatlardır. Un işletmelerini yayına alıp konuşturmanızı isterim. Türkiye'nin ekmeklik un üretiminde eksiklik söz konusu değil. Uygun maliyetli buğday satışlarıyla un işletmelerimiz makul fiyatlarla 185-200 lira arasında bizim un sattığımız un sanayicilerinden rahatlıkla ekmeklik unlarını alıp kullanabilirler.

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HASAT DÖNEMİNE KADAR RAHAT DÖNEM YAŞANACAK

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Önümüzdeki aylarda da regülasyon programı devam edecek. Fiyatlar güncellenecek, ayarlanabilecek. 2022 ile birlikte yeni hasat dönemine kadar her ay daha fazla rahatlanacak bir dönem yaşanacağını düşünüyorum. Ocak-Şubat-Mart ayları bir sonraki hasada yaklaştığımız için önemli aylar olacaktır.

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