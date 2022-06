Son dakika... TİSK'ten önemli asgari ücret açıklaması

Haberin Devamı

Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memur, emekliler maaş zammına odaklanmışken asgari ücretlilere yönelik de yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan, asgari ücrete dair yapılan açıklamada, “Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız” denildi.



TİSK’ten asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” denildi.



İşletmelere değer katacak her türlü kararın destekçisi olacakları belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız. İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.



Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile muhtemel bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.



'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile geçtiğimiz hafta görüşmüştü. Görüşme sonrasında Atalay “A’dan Z’ye her şeyi konuştuk. Asgari ücret konusunu ele aldık. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarla çalışmaları görüşüp bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız çalışma yapıyoruz dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız her şeyin farkında olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma arkadaşlarım çalışma yürütüyor bilgisini verdi" açıklamasını yapmıştı.