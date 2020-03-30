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Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Son dakika... Ticari araçlara da muayene ertelemesi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Son dakika... Ticari araçlara da muayene ertelemesi
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Ticari araçlara ilişkin olarak koronavirüs nedeniyle muayene düzenlemesi yapıldı. Muayenesi biten ticari araçların yetki belgeleri sonlandırılmayacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların motorlu araç muayenelerinin ertelenmesinin ardından bir erteleme de karayolu taşımacılığı yapan ticari araç sahipleri için geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart tarihi itibariyle muayenesi biten ticari araçların yetki belgelerinin sonlandırılmayacağını, geçerliliğini koruyacağını duyurdu. Buna göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile eşya taşımacılığı yapan araçların yetki belgeleri koronavirüs salgını sona erene kadar geçerli olacak.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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