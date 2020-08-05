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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.08.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Son dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlü isme ceza kesildi

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Son dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlü isme ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler'e her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun bazı ünlülerin tanıttığı takviye edici gıda ürününe ceza kestiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgının mart ayında ülkemizde  de görülmeye başlaması üzerine internet başta olmak üzere bazı  mecralarda  “bağışıklık sistemini güçlendirdiği”, “Koronavirüse karşı  koruduğu veya iyi geldiği”  iddialarıyla bazı ürünlerin reklam-tanıtım  ve pazarlama faaliyetlerinde bir artış yaşandığı ve bundan ticari rant  elde etme girişimi gözlenmiştir.

Bu reklamlardan,  “No Attack” isimli, çeşitli bitkisel özlerin  karışımından oluşan takviye edici gıda niteliğindeki ürüne ilişkin  olarak, kamuoyunda yakından tanınan ve sosyal medyada milyonlarca  takipçisi olan bazı ünlülerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları  videolar, kamuoyunun gündemine gelirken, bazı TV kanallarının haber  bültenlerine de konu olmuştur.
Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda,  reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin “No Attack” isimli ürünün  “bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her  türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici  etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve  faydalı sonuçlar elde edildiği” açıklamalarına yer verildiği  anlaşılmıştır.

Söz konusu ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman  Bakanlığınca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, ürünün  resmi kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir.

Konu hakkındaki araştırma ve incelemelerini tamamlayan Reklam  Kurulu, Temmuz ayı 199 sayılı toplantısında, bu ürünün reklam  niteliğindeki videolara yönelik kararını vermiştir. Buna göre Reklam Kurulu;

-Ünlülerin No Attack isimli ürünle ilgili olarak sosyal medya  hesaplarında paylaştıkları videoların “Ticari Reklam” kapsamında olduğuna,

-Bu paylaşımların açıkça reklam olduğu hususu belirtilmediğinden  “Örtülü reklam” yapıldığına,

 -Söz konusu ürüne atfen iddia edilen “söz konusu ürünün bağışıklık  sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve  bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip  olduğu” yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğuna,

-Ayrıca, ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri  yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığına, bu nedenle bu durumun  da “aldatıcı-yanıltıcı” ve “Tanıklı reklam”a ilişkin mevzuat  hükümlerine aykırı olduğuna karar vermiştir.

Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu  olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6  ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.’ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733  bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların  durdurulmasına karar vermiştir.

Bu kararın, emsal niteliğinde olacağı göz önüne alındığında,  sosyal medya hesaplarında yapılacak ticari iletişim niteliğindeki  paylaşımların “reklam olduğunun açıkça belirtilmesi ve yapılan  reklamların da doğru-dürüst ve mevzuata uygun olması” hususunda son  derece dikkatli olmaları gerektiği, aksi halde kendilerinin de sorumlu  tutularak idari yaptırım uygulanacağı hususunun hatırlatılmasında  fayda görülmektedir."

Ünlülerin sahte koronavirüs hapına soruşturma
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