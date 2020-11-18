Son dakika... THY'den kısıtlama saatinde uçuşu olan yolcularla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonundan itibaren sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların etkilemeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar kapsamında belirli saatlerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları da bulunuyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların, alınan önlemlerden etkilenmeyeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Üstün, yolcuların uçuş belgeleri ile birlikte havalimanına ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğini bildirdi. Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.