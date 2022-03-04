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Son dakika... THY'den çok önemli PCR testi açıklaması

#THY#PCR#Test
Son dakika... THYden çok önemli PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları, İçişleri Bakanlığı'nın kararı uyarınca 3 Mart 2022 tarihinden itibaren iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıkladı.

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Türk Hava Yolları yeni uygulamayı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Uçuşlarda maske kullanımı zorunluluğu ise devam ettiriliyor.

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THY'nin açıklaması şöyle:

Değerli yolcularımız, 

İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. 

Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir.

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