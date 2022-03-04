Son dakika... THY'den çok önemli PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları yeni uygulamayı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
Uçuşlarda maske kullanımı zorunluluğu ise devam ettiriliyor.
THY'nin açıklaması şöyle:
Değerli yolcularımız,
İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır.
Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir.