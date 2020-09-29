Son dakika... THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ,Türkiye ile Azerbaycan arasındaki devam eden tarifeli seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.