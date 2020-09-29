MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama
GeriEkonomi Son dakika... THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Enver ALAS  / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ,Türkiye ile Azerbaycan arasındaki devam eden tarifeli  seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle