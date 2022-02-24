Son dakika... THY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
THYden açıklama Ukrayna uçuşları durdurulduTHY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu#THY
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Fenerbahçe için olay iddia Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasınFenerbahçe için olay iddia! "Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasın"#Fenerbahçe
Şehir efsanesi değil hepsi de nadir hastalıkŞehir efsanesi değil hepsi de 'nadir' hastalık#Hastalık
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor Ünlü oyuncu sessizliğini bozduAslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu#Aslı Bekiroğlu
Ukraynalı Bakan: Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırızUkraynalı Bakan: 'Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırız'#Ukrayna
Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyetten yalanlamaDoku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyet'ten yalanlama#Gülistan Doku
Muazzez Ersoydan meslektaşlarını kızdıracak yorumMuazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum#Muazzez Ersoy
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... THY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu

#THY#Ukrayna#Uçuş
Son dakika... THYden açıklama Ukrayna uçuşları durduruldu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

RUSYA HAVA, KARA VE DENİZ'DEN HAREKAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Ukrayna#Uçuş

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti