Son dakika... THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, yaşanan olağan üstü süreç sonrasında misafirlerinin seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a

Türk Hava Yolları yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dâhil edilen; Basel- Gaziantep, Hannover- Diyarbakır, Salzburg – Ordu/Giresun, Frankfurt – Elâzığ, Amsterdam – Kayseri uçuşları 2020 yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak geçtiğimiz dönemlerde de sefer icra edilmiş olan uçuşlar misafirlerin en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyu şu tweetle duyurdu: