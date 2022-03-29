THY uçuş iptallerinin tarihini uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Soçi, Belarus, Rostov ve Ukrayna uçuşlarının iptal tarihlerini uzattı.
THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:
"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."