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THY uçuş iptallerinin tarihini uzattı

#THY#Ukrayna#Rusya
THY uçuş iptallerinin tarihini uzattı

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle iptal olan seferlerinin tarihlerini uzatma kararı aldı.

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Türk Hava Yolları (THY), Soçi, Belarus, Rostov ve Ukrayna uçuşlarının iptal tarihlerini uzattı.

THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:

"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."

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#THY#Ukrayna#Rusya

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