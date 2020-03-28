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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Son dakika... Hangi şehirlere uçuş yapılacak? THY sadece o şehirlere uçacak..

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Son dakika... Hangi şehirlere uçuş yapılacak? THY sadece o şehirlere uçacak..
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler:

İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir

THYden önemli iç hat seferi açıklaması
THY'den önemli iç hat seferi açıklaması


Son dakika... Hangi şehirlere uçuş yapılacak THY sadece o şehirlere uçacak..


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