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Son dakika... THY personeline müjde! 20 bin lira ikramiye verilecek

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#THY#İkramiye#Personel
Son dakika... THY personeline müjde 20 bin lira ikramiye verilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 12:16

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

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Türk Hava Yolları personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada personele 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

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Üstün attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

 

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#THY#İkramiye#Personel

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