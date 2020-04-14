Son dakika... THY dış hat seferlerini iptal etti

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda

Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."