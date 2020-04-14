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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Son dakika... THY dış hat seferlerini iptal etti

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Son dakika... THY dış hat seferlerini iptal etti
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Türk Hava Yolları(THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi  otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız  önlemler doğrultusunda
Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar  durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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