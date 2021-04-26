Son dakika... Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in kapandı... Btc Türk ve Paribu'nun patronları hurriyet.com.tr'ye konuştu

Türkiye son bir haftadır kripto para dolandırıcılığıyla yatıp kripto para dolandırıcılığıyla kalkıyor. Thodex ve VeBitcoin’in sistemlerini kapatmasıyla başlayan süreçte her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer abisini bile dolandırıp Arnavutluk’a kaçarken, VeBitcoin’in sahibi İlker Baş Muğla’da yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'de faaliyet gösteren ve en çok işlem yapılan kripto para borsaları Paribu ve Btc Türk'ün sahipleri Hurriyet.com.tr'ye konuştu ve merak edilen birçok soruya yanıt verdi.

PARİBU | E-TAŞIMA İLE BAŞLADI, GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR İŞLEM HACMİNE ERİŞTİ

Türkiye’nin büyük kripto para borsalarından biri olan Paribu’nın sahibi Yasin Oral, internet üzerinden nakliye işlerini organize eden 'Taşınıyorum' girişimini Paribu’ya çevirerek kripto para sektörüne giriş yaptı. Paribu ile milyonlarca üye ve günlük milyarlarca dolar hacim yakaladı.

-THODEX'TEKİ RAKAMLAR MÜMKÜN MÜ?



Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla kaçtığı, aylık 18-20 milyar dolarlık hacim yaptığı ve 400 bin civarında üyesi olduğuna ilişkin iddialara açıklık getiren Yasin Oral “Thodex için açıklanan rakamlar teknik olarak mümkün değil. Çok büyük bir para götürmüş olma ihtimali düşük olabilir. Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı. Güzel kazançlar elde edilen sistemde kaçmak mantıksız olur. Kaçmak için teknik olarak müşteri varlıklarını çaldırmış olmanız, güvenlik açığınızın olması ya da kullanıcıya varlıklarını veremeyecek halde olmanız gerekiyor. Kullanıcıların taleplerine cevap veremediği için diğer coinleri almış gitmiş olabilir ama yorum yapmak için çok erken” dedi.

-CÜZDANLAR YURT DIŞINA MI TAŞINIYOR?



Türkiye’de kripto para borsalarına olan güven sarsılması sonrasında kullanıcıların cüzdanlarını yurt dışı kaynaklı kripto para borsalarına taşıdığına dair iddialara yönelik olarak Oral “Paribu’dan ani çıkış olmadı. Thodex ve VeBitcoin olayından önce durum neyse aynen devam ediyor. Diğer platformlardan kaçış olmuştur. Yurt dışında bulunan kripto para borsaları Türkiye’de paravan şirket kuruyor. Ne merkezleri var ne de sermaye yeterlilikleri. 3-5 milyon lira sermaye diyorlar ancak bu da ödenmiş değil” yorumunda bulundu.

‘KENDİMDEN BAŞKASINA GÜVENMEK İSTEMİYORUM’



Yasin Oral, Thodex ve VeBitcoin dolandırıcılığı, ünlü isimlerle yapılan gösterişli reklamlar ve çok konuşulan kripto para düzenlemesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Küçük platformlara ilişkin kaygılarımı her zaman dile getirdim. Bu alanda problemler olduğunu, başlarına bir şey geldiğinde tüm eko sistemin yara alacağını söyledim. Yaşanan Thodex ve VeBitcoin olayı şaşırtıcı değildi, daha fazlası da olabilirdi. Bazı küçük firmalar yüksek hacimler gösteriyor. Türkiye’nin en çok hacim yapan kripto para borsası biziz. Bize yakın hacim yaptığını iddia eden birçok firma bulunuyor. Bu kadar yüksek hacim yapıyorsan vergi de ödemen gerekir. Kendi firmamdan başkasına güvenmek istemiyorum.

PARİBU’DA YAŞANAN TEKNİK SIKINTILAR



Bu durum bizim de istemediğimiz bir şey. En çok hacim gerçekleşen zamanlarda donmalar yaşanıyor. 1 yıl önce 50-60 milyon dolarlık hacim ve 1 milyon üyeden 1 milyar dolar hacime ulaştık. Donmaların olduğu anlarda 3.5 milyon üye ile 2 milyar dolarlık işlemler gerçekleşiyor. Sistemsel çalışmalarımız devam ediyor.

“ÜNLÜLERLE REKLAM YAPMIYORUM”

Ünlülerle reklam çalışması yapmıyorum. Buna çok dikkat ediyorum. Üyelere yönelik olarak yanıltıcı reklamlar mağduriyetler oluşturuyor. Siber saldırılarla sürekli karşılaşılıyor, önlemler en üst düzeyde tutuluyor. Paribu Teknoloji A.Ş. 12 milyon lira sermayesinin tamamını ödemiş durumda. Mayıs ayında büyük bir sermaye artırımı yapacağız. Bu sermaye artırımı son yaşanan olaylardan bağımsız olarak daha önceden almış olduğumuz kararla yapılacak.

“100 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI ÖNERDİK”



Devletin ilgili kurumlarıyla aktif şekilde görüşüyoruz. Biz kripto para borsaları için öneriler ilettik. Minimum 100 milyon lira sermaye şartını biz önerdik. Bu olay olmadan önce öneride bulunmuştuk. Güçlü olunması için yüksek sermaye gerekiyor. Yurt dışındaki kuruluşlar da en az buradaki zayıf sermayeli şirketler kadar riski durumda”

BTC TÜRK | ÖZGÜR GÜNERİ: İŞİ BİLMEYENLER YORUM YAPIYOR

Kripto para borsası Btc Türk’ün patronu ve CEO’su Özgür Güneri son yaşanan Thodex ve VeBitcoin olaylarına ilişkin olarak “Soruşturma ilerledikçe bilgiler ortaya çıkacak. İşin doğası tam anlamıyla anlaşılmadı. Sektör adına çıkıp konuşanlar, farklı disiplinden gelenler Thodex’i yorumluyor. Bu işi yapmak için teknoloji, finans ve riskten çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer anlamazsanız riskleri potansiyel olarak başınıza getirir. Kullanıcılar paralarını istediği için Thodex’in sahibi Özer’in kaçtığı yorumunda bulunuluyor. Bu yanlış bir algı. Bizim yaptığımız iş aracılık. 1000 lira yatırdınız diyelim, 1000 lira bankada saklanıyor. Diğer taraf da 1000 liralık Bitcoin koydu diyelim. Onu da cüzdanda saklıyoruz. Burada bizim yaptığımız alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ticaretlerini yapmaları” dedi.

- KRİPTO FARUK 2 MİLYAR DOLARLA KAÇTI MI?

Güneri, Thodex’in patronu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığına dair iddialara yönelik olarak ise “2 milyar dolar çok fazla bir rakam. Rakamlara hakim olduğum için söyleyebilirim ki öyle bir para yoktur. Kripto para borsalarını döviz büfesi gibi zannediyorlar. Sanki Bitcoin’i biz satıyoruz. Almak istediğinde de biz alıyoruz gibi anlaşılıyor. Thodex’in hacimleri yalan. Dışarıdan bile eğitimli biri baktığında görebilir. İşlem hacminin finansal bir karşılığı yoktur. Büyük bir ekosistem Türkiye’de yok. Büyük hareket olsa biz görürdük” yanıtını verdi.

- MAĞDURLARA PARALARI GERİ ÖDENEBİLİR Mİ?

Thodex’in sahibinin yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece ilişkin olarak Güneri “Kaçan para olarak 100-150 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. Senaryolar olabilir. 10 Bitcoin olması lazım 9 tane vardır. Hacklenen platformlar oldu. ‘Yüzde 20’sini çaldırdık, herkesten yüzde 20 kesiyoruz’ dediler. Müşterilerin Bitcoin’ini sattıysa parayı geri koyamıyorsa ödeme yapması çok zor. Kullanıcı varlıkları kullanıcı hesabında tutulmalı. Ama böyle kullanmadılar. Bu işi yapmak için finansal güve sahip olunması yorumu da yanlış. 30 yıldır finans piyasalarında çalışıyorum. Finans işiyle ilgilenenlerin bir kere basiretli tüccar denen küresel tanıma uyması lazım. Aracı kurum ve bankacılıktan çok daha kolay yaptığımız iş. Biz risk taşımıyoruz." yorumunda bulundu.

BTC Türk’ün 3.4 milyon üye ve 500-600 milyon dolar civarında günlük hacmi olduğunu söyleyen Güneri, siber saldırılar, yurt dışındaki kripto para borsaları ve yatırımcılarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"SİBER SALDIRILAR HER ZAMAN OLUYOR"

İşi iki açıdan değerlendirmek lazım. Siber saldırılar her zaman oluyor. DDOS saldırıları sürekli var. Bu bizim işimiz, bunu önlemek de bizim işimiz. Saldırılara karşı önlem almak bizim işimizin bir parçası. Ekibinizi iyi kurmanız gerekiyor. Paranızın olması, vizyon ve teknoloji bilmeniz tek başına yeterli olmuyor. 750 çalışanımız var. Birçok kişi gereksiz olarak anlamlandırabilir. Kişisel güvenlikten, iç denetime, kötü niyetli kullanıcı tespitinden kara para işine kadar birçok alanda yatırımlar yapıyoruz. Kalabalık bir ekibimiz var.

YABANCI KURULUŞLARA GÜVENİLİR Mİ?

Rekabete inanan biriyim, ama rekabeti de iyi tanımlamak lazım. Türk vatandaşları ve globallere hizmet verirken tabi olduğumuz şartlar var. Benim aldığım risklerle bir başkasının aldığı riskler aynı olamaz. Biz burada yerleşik, ailesi, yıllardır iş çevresi, tanıdıkları olan kişileriz. Daha merkezinin nerede olduğu belli olmayan platformların Türkiye’de hizmet vermesini doğru bulmuyorum.

YATIRIMCILARA ÖNERİ

Sadece getiri ve riske bakarak kripto para dünyasını anlamak çok güç. Dolandırıcı çok, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla rahatsız etmeyecek risk ölçüsüyle yatırım yapmak gerekiyor. Ucuzun değil iyi olmanın peşinde koşmak lazım."

19 MİLYON LİRA TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYE

Etiler Akmerkez’de bulunan şirketin 19 milyon lira tamamı ödenmiş sermayesi bulunduğunu belirten Özgür Güneri “Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 95’i bana ait. Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin yüzde 100’ü Kerem Tibuk’a ait. Teknoloji ve Btc Türk tarafı iki ayrı şirket olarak konumlandı. Kerem Tibuk’un babası Besim Tibuk’tur ancak Besim Tibuk’un şirketlerle ilişkisi yok. Kerem 30 yıllık arkadaşım. Ayrı yapılanmamızın nedeni profesyonel yaklaşımdan kaynaklanıyor. Şimdi de saklama şirketi kuruyoruz. İki şirket de Kerem ve benim girişimimden ibaret” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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