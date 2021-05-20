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Ekonomi
Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Rana Azap'ın serbest kalmasına itiraz

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Son dakika... Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Rana Azap'ın serbest kalmasına itiraz

On binlerce kişiyi mağdur edip yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in personellerinden biri olan Rana Azap'ın mahkeme tarafından serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Thodex soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. 

Son dakika... Thodex soruşturmasında flaş gelişme Rana Azapın serbest kalmasına itiraz


Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti.

Thodexte itiraf Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlendi
Thodex'te itiraf! Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlendi
THODEX soruşturmasında yakalanan Rana Azap adliyeye sevk edildiKripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalanıp adliyeye sevk edildi. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.
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