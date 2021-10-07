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Son dakika... TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

#Merkez Bankası#Şahap Kavcıoğlu#Faiz İndirimi
Son dakika... TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması

TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Kavcıoğlu yatırımcılar ile yaptığı toplantıda "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi.

Toplantıda TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun şu mesajları öne çıktı:

-Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

-Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.

-Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

-Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.

-Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

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#Merkez Bankası#Şahap Kavcıoğlu#Faiz İndirimi