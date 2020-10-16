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Hurriyet.com.tr
Haber GiriÅŸ: 16.10.2020 - 13:46 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... TBB: Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacak

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Son dakika... TBB: Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacak
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TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi, salgÄ±nÄ±n etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi, Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±naÂ  baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± garantisiÂ  ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafÄ±ndan 10 milyarÂ TL kredi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"SalgÄ±nÄ±n etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±, Ã¼retim ve istihdam kapasiteleriÂ  ile piyasa deÄŸerlerinin korunmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla, turizmÂ  sektÃ¶rÃ¼ndeki iÅŸletmeler yanÄ±nda bu iÅŸletmelerin tedarikÃ§ilerinin maaÅŸÂ  ve kira Ã¶demeleri ile sÃ¶zleÅŸme veya faturaya baÄŸlÄ± sabit giderlerinin,Â  nakit ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ve kurumsal kredi kartÄ± harcamalarÄ±nÄ±nÂ  karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacaktÄ±r.Â

T.C. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± garantisi ve Kredi Garanti FonuÂ  kefaleti ile bankalar* tarafÄ±ndan 10 milyar TL kredi saÄŸlanacaktÄ±r.
Krediler, 01 KasÄ±m 2021 tarihini aÅŸmamak kaydÄ±yla, azami 12 ayÂ  Ã¶demesiz dÃ¶nem olmak Ã¼zere 48 ay vadeli olacaktÄ±r. Faiz oranÄ±, sabitÂ  faizli krediler iÃ§in azamiÂ  yÃ¼zde 14,5, deÄŸiÅŸken faizli krediler iÃ§in
TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiÅŸtir.Â

YararlanÄ±cÄ± baÅŸÄ±na kefalet Ã¼st limiti 32 milyon TL ve kredi Ã¼stÂ  limiti 40 milyon TL olacaktÄ±r. Kredi ve kefalet limitleri ciroÂ  aralÄ±klarÄ±na gÃ¶re aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde belirlenmiÅŸtir:

CiroÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â Kefalet Ãœst Limiti (TL) Kredi Ãœst Limiti (TL)
0-3 milyon TLÂ  Â  Â  Â  Â  Â 80.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 100.000
3-25 milyon TLÂ  Â  Â  Â  Â 800.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 1.000.000
25-50 milyon TLÂ  Â  Â  4.000.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 5.000.000
50-125 milyon TLÂ  Â  Â 8.000.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  10.000.000
125 milyon TL Ã¼zeri 16.000.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  20.000.000
KonaklamaÂ  Â  Â  Â  Â  Â 32.000.000Â  Â  Â  Â  Â  Â  40.000.000
Â  Â  Uygulama esaslarÄ±na iliÅŸkin detaylar Kredi Garanti Fonuâ€™nunÂwww.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadÄ±r."

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