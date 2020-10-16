Son dakika... TBB: Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacak

TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi, Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±naÂ baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± garantisiÂ ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafÄ±ndan 10 milyarÂ TL kredi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:



"SalgÄ±nÄ±n etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±, Ã¼retim ve istihdam kapasiteleriÂ ile piyasa deÄŸerlerinin korunmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla, turizmÂ sektÃ¶rÃ¼ndeki iÅŸletmeler yanÄ±nda bu iÅŸletmelerin tedarikÃ§ilerinin maaÅŸÂ ve kira Ã¶demeleri ile sÃ¶zleÅŸme veya faturaya baÄŸlÄ± sabit giderlerinin,Â nakit ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ve kurumsal kredi kartÄ± harcamalarÄ±nÄ±nÂ karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Turizm Destek Paketi UygulamasÄ±na baÅŸlanacaktÄ±r.Â



T.C. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± garantisi ve Kredi Garanti FonuÂ kefaleti ile bankalar* tarafÄ±ndan 10 milyar TL kredi saÄŸlanacaktÄ±r.

Krediler, 01 KasÄ±m 2021 tarihini aÅŸmamak kaydÄ±yla, azami 12 ayÂ Ã¶demesiz dÃ¶nem olmak Ã¼zere 48 ay vadeli olacaktÄ±r. Faiz oranÄ±, sabitÂ faizli krediler iÃ§in azamiÂ yÃ¼zde 14,5, deÄŸiÅŸken faizli krediler iÃ§in

TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiÅŸtir.Â



YararlanÄ±cÄ± baÅŸÄ±na kefalet Ã¼st limiti 32 milyon TL ve kredi Ã¼stÂ limiti 40 milyon TL olacaktÄ±r. Kredi ve kefalet limitleri ciroÂ aralÄ±klarÄ±na gÃ¶re aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde belirlenmiÅŸtir:



CiroÂ Â Â Â Â Â Â Kefalet Ãœst Limiti (TL) Kredi Ãœst Limiti (TL)

0-3 milyon TLÂ Â Â Â Â Â 80.000Â Â Â Â Â Â Â Â 100.000

3-25 milyon TLÂ Â Â Â Â 800.000Â Â Â Â Â Â Â 1.000.000

25-50 milyon TLÂ Â Â 4.000.000Â Â Â Â Â Â Â 5.000.000

50-125 milyon TLÂ Â Â 8.000.000Â Â Â Â Â Â 10.000.000

125 milyon TL Ã¼zeri 16.000.000Â Â Â Â Â Â 20.000.000

KonaklamaÂ Â Â Â Â Â 32.000.000Â Â Â Â Â Â 40.000.000

Â Â Uygulama esaslarÄ±na iliÅŸkin detaylar Kredi Garanti Fonuâ€™nunÂwww.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadÄ±r."