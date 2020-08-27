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Son dakika... Tarımsal destek ödemeleri yarın hesapta
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekleme ödemelerini yarın 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.
Pakdemirli "TMO kuru üzümü kilogram başına 12 lira 50 kuruştan alacak" açıklamasında bulundu.
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