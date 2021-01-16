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GeriEkonomi Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı

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Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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