Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.
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