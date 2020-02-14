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Ekonomi
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Son dakika... Tarım ÜFE açıklandı

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Son dakika... Tarım ÜFE açıklandı

Son dakika... Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %10,41, aylık %3,02 arttı.

Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,48 artış gerçekleşti.




Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,94, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,37 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %5,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,60 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde  %5,82 artış gerçekleşti.


Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2020



Yıllık en fazla azalış %20,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup %10,27 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %39,39 ile turunçgiller oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2020


Aylık en fazla azalış %1,55 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.


Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında en az artış gösteren diğer alt grup ise %0,37 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar sırasıyla, %11,19 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %3,95 ile turunçgiller oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2020



Ocak 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 1 madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşti. 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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