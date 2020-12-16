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Ekonomi
REUTERS
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tarihi rekor kırıldı! 20 bin doları aştı

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Son dakika... Tarihi rekor kırıldı! 20 bin doları aştı
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Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 5.0’ten çok artışla 20,000 doları aşarak yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.

ABD’de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi.

Başta ABD’dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin’i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

Gelişmelerle Bitcoin yüzde 5.42 artışla 20,319.48 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 11.16’yı buldu. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 376.74 milyar dolara yükseldi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, gelişmeleri, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" diye nitelendirdi.

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