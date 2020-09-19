Son dakika... Tarihi açılış... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan bu yana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans sistemiyle katıldığı açılışta "Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan bu yana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.







Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÇOK ÖNEMLİ BİR GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kesimi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu otoyol ile 595 milyon liralık tasarrufun sağlanacağını belirtirken "Lojistik anlamda çok önemli bir geleceğe hazırlanıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul ve Marmara’daki trafik yükünü hafifleten 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ulaşım anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyanın gıptayla baktığı projelerimiz ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı artırmakta. Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde inşa edilen otoyol, İstanbul ve köprülerdeki trafiği azaltmıştır. Şehir içine girmeden transit geçiş sağlamıştır. 57.4 kilometrelik Gebze-İzmit arasının açılmasıyla D-100 ve TEM otoyolu için yeni bir yol oluşturmuş oluyoruz.

Yıllık 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Lojistik anlamda çok önemli bir geleceğe hazırlanıyoruz. Dev bir proje olmasının ötesinde bir basamak seviyesindedir.

5A-5B uydularımızı kısa sürede uzaya göndereceğiz. Bu dev projelerle yanımızda oldunuz ve desteğinizi esirgemediğiniz için bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum. Nice projeleri gerçekleştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.