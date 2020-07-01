Son dakika... Sungur'un testleri başarılı! Envantere girmeye hazır

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan ve paydaşlarının geliştirdiği hava savunma sistemi üyesi Sungur'un testlerinin başarılı geçtiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir "Sungur hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem. Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek." açıklamasında bulundu.

İsmail Demir'in tweeti şöyle: