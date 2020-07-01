MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Sungur'un testleri başarılı! Envantere girmeye hazır
GeriEkonomi Son dakika... Sungur'un testleri başarılı! Envantere girmeye hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Son dakika... Sungur'un testleri başarılı! Envantere girmeye hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sungur'un testleri başarılı! Envantere girmeye hazır
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sungur'un testlerden geçtiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan ve paydaşlarının geliştirdiği hava savunma sistemi üyesi Sungur'un testlerinin başarılı geçtiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir "Sungur hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem. Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek." açıklamasında bulundu.

 

İsmail Demir'in tweeti şöyle:

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle