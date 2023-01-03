Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı ve güncel maaşları belli oldu

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Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,39 oranında zammı hak etmiş oldu. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte emeklinin net zammı belli olacak.

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Gözden Kaçmasın Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ve yeni maaşları belli oldu Haberi Görüntüle

Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.

2023 SGK VE Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

İşte yeni maaşlar





































