Son dakika... SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET motorunu çalıştırdı, sıra uçuşta

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" ifadelerini kullandı.

18 MART 2023'TE UÇACAK

Motoru çalıştırılan Hürjet'in 18 Mart 2023 tarihinde uçuşunu gerçekleştirileceği daha önceki açıklamalarda belirtilmişti.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

Hürjet 13,6 metre uzunluğuna 9,5 metre kanat açıklığına, 5,1 metre yüksekliğe, 35 metrekare kanat alanına ve 17.600 lb itkiye sahip durumda.



Üstün özellikli uçağın servis tabanı 13 bin 716 metre, kesintisiz dönüşü 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach, tırmanma oranı 39.000 fpm, menzili 2222 kilometre, yük kapasitesi 2721 kilogram, azamı hızı 1.4 mach, g limitleri ise +8g / -3g oldu.



Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Eğitimlerde "Red Aircraft" Görevi, Akrobatik Gösteri Uçağı, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız) rollerini üstlenebilecek.

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise Twitter'dan ayptığı paylaşımda, 'Bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve gece gündüz demeden kendini bu işe adayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah HÜRJET'i yakında göklerde de göreceğiz.' ifadelerini kullandı.