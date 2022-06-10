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Son dakika: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırımcıya destek

#Sermaye Piyasası Kurulu#Fon#Sermaye Piyasası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ekonomide atılacak yeni adımlar kapsamında bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi. SPK, yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, "Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır" denildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;
Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20’sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,

b)  Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40’ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

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2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde “Emtia Pazarı” kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

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